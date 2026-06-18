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Tenista portuguesa Matilde Jorge nas ‘meias’ de pares no Figueira da Foz Ladies Open
As tenistas portuguesa Matilde Jorge e polaca Martyna Kubka garantiram hoje um lugar nas meias-finais de pares do Figueira da Foz Ladies Open, ao superarem a dupla luso-finlandesa Angelina Voloshchuk e Anastasia Kulikova.
Jorge e Kubka confirmaram a vitória pelos parciais 7-5 e 6-4, em uma hora e 30 minutos, no torneio que assinala a estreia do evento como WTA 125.
A portuguesa Matilde Jorge, de 20 anos, soma 31 troféus internacionais – três deles em WTA 125, incluindo o conquistado este ano no Oeiras CETO Open – enquanto Martyna Kubka, de 25 anos, totaliza 32 títulos na variante e já ergueu quatro troféus em 2026.
Do outro lado, Voloshchuk, que competiu pela primeira vez com Kulikova, conta apenas com um título internacional, e a finlandesa soma dois, o último datado de 2019.
Com este triunfo, Jorge e Kubka avançam para as meias-finais, nas quais vão defrontar as eslovacas Katarina Kuzmova e Viktoria Hruncakova, vencedoras do duelo frente à indiana Rutuja Bhosale e à francesa Estelle Cascino por 6-4 e 6-4.
Na jornada de hoje, o torneio ficou sem a antiga campeã e grande favorita, Alina Korneeva, de 18 anos, eliminada na segunda ronda de singulares.
Korneeva, atual 97.ª do ranking WTA, foi eliminada na segunda ronda ao perder com Martyna Kubka (230.ª) por 7-6(4), 5-7 e 6-4, após duas horas e 48 minutos de jogo, um desfecho inesperado para a russa, vencedora em 2023 e finalista em 2025.
Com esta vitória, Kubka marca encontro nos quartos de final com a sul-coreana Yeonwoo Ku. Também avançaram Darja Vidmanova (108.ª), agora a mais cotada em prova, que defrontará Jil Teichmann, e a belga Jeline Vandromme (171.ª), campeã do US Open sub-18, que superou Valentina Ryser e segue para duelo com a turca Ayla Aksu.
Jil Teichmann, de 28 anos, assegurou uma das primeiras vagas nos quartos de final, após vencer um duelo de mais de três horas frente à checa Barbora Palicova, de 22 anos.
A suíça, atual 130.ª e antiga 21.ª mundial, confirmou o bom momento que traz das campanhas recentes em Roland Garros e Rabat, impondo-se por 6-4, 4-6 e 6-3 naquele que foi o encontro mais longo do torneio até agora.
A 10.ª edição do torneio decorre até domingo no Tennis Club da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.
A portuguesa Matilde Jorge, de 20 anos, soma 31 troféus internacionais – três deles em WTA 125, incluindo o conquistado este ano no Oeiras CETO Open – enquanto Martyna Kubka, de 25 anos, totaliza 32 títulos na variante e já ergueu quatro troféus em 2026.
Do outro lado, Voloshchuk, que competiu pela primeira vez com Kulikova, conta apenas com um título internacional, e a finlandesa soma dois, o último datado de 2019.
Com este triunfo, Jorge e Kubka avançam para as meias-finais, nas quais vão defrontar as eslovacas Katarina Kuzmova e Viktoria Hruncakova, vencedoras do duelo frente à indiana Rutuja Bhosale e à francesa Estelle Cascino por 6-4 e 6-4.
Na jornada de hoje, o torneio ficou sem a antiga campeã e grande favorita, Alina Korneeva, de 18 anos, eliminada na segunda ronda de singulares.
Korneeva, atual 97.ª do ranking WTA, foi eliminada na segunda ronda ao perder com Martyna Kubka (230.ª) por 7-6(4), 5-7 e 6-4, após duas horas e 48 minutos de jogo, um desfecho inesperado para a russa, vencedora em 2023 e finalista em 2025.
Com esta vitória, Kubka marca encontro nos quartos de final com a sul-coreana Yeonwoo Ku. Também avançaram Darja Vidmanova (108.ª), agora a mais cotada em prova, que defrontará Jil Teichmann, e a belga Jeline Vandromme (171.ª), campeã do US Open sub-18, que superou Valentina Ryser e segue para duelo com a turca Ayla Aksu.
Jil Teichmann, de 28 anos, assegurou uma das primeiras vagas nos quartos de final, após vencer um duelo de mais de três horas frente à checa Barbora Palicova, de 22 anos.
A suíça, atual 130.ª e antiga 21.ª mundial, confirmou o bom momento que traz das campanhas recentes em Roland Garros e Rabat, impondo-se por 6-4, 4-6 e 6-3 naquele que foi o encontro mais longo do torneio até agora.
A 10.ª edição do torneio decorre até domingo no Tennis Club da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.