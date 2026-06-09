Tenista Serena Williams triunfa em pares no regresso aos courts

No torneio de relva britânico, Williams, que se afastou da modalidade após a edição 2022 do Open dos Estados Unidos, encerrando a sua carreira como a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na 'era' Open, com 23 cetros, assegurou a passagem aos quartos de final do torneio londrino.



Ao lado de Mboko precisou de uma hora e 32 minutos para se impor por 7-6 (7-2) e 6-2, frente a Erin Routliffe, da Nova Zelândia, e Nicole Melinchar-Martinez, dos Estados Unidos.



Com este triunfo, a dupla Williams/Mboko avançou para os quartos de final, fase em que vai enfrentar o vencedor do encontro entre as duplas Leylah Fernandes/Laura Siegemund e Alexandra Panova/Demi Schurrs.



Williams, a terceira tenista que mais semanas passou como número um mundial (319), encerrou a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.



Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em ‘majors’, sendo a única tenista a ter completado o ‘Golden Grand Slam’ em singulares – foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.



