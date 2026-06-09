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Tenista Serena Williams triunfa em pares no regresso aos courts
A tenista norte-americana Serena Williams regressou hoje aos courts aos 44 anos, com um triunfo no quadro de pares no torneio de Queen’s, ao lado da canadiana Victoria Mboko, quase quatro anos após ter-se retirado.
No torneio de relva britânico, Williams, que se afastou da modalidade após a edição 2022 do Open dos Estados Unidos, encerrando a sua carreira como a jogadora mais titulada em torneios do Grand Slam na 'era' Open, com 23 cetros, assegurou a passagem aos quartos de final do torneio londrino.
Ao lado de Mboko precisou de uma hora e 32 minutos para se impor por 7-6 (7-2) e 6-2, frente a Erin Routliffe, da Nova Zelândia, e Nicole Melinchar-Martinez, dos Estados Unidos.
Com este triunfo, a dupla Williams/Mboko avançou para os quartos de final, fase em que vai enfrentar o vencedor do encontro entre as duplas Leylah Fernandes/Laura Siegemund e Alexandra Panova/Demi Schurrs.
Williams, a terceira tenista que mais semanas passou como número um mundial (319), encerrou a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.
Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em ‘majors’, sendo a única tenista a ter completado o ‘Golden Grand Slam’ em singulares – foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.
Ao lado de Mboko precisou de uma hora e 32 minutos para se impor por 7-6 (7-2) e 6-2, frente a Erin Routliffe, da Nova Zelândia, e Nicole Melinchar-Martinez, dos Estados Unidos.
Com este triunfo, a dupla Williams/Mboko avançou para os quartos de final, fase em que vai enfrentar o vencedor do encontro entre as duplas Leylah Fernandes/Laura Siegemund e Alexandra Panova/Demi Schurrs.
Williams, a terceira tenista que mais semanas passou como número um mundial (319), encerrou a sua carreira profissional com 73 títulos de singulares, 23 de pares e dois de pares mistos.
Ao lado da irmã Venus conquistou 14 títulos de pares em ‘majors’, sendo a única tenista a ter completado o ‘Golden Grand Slam’ em singulares – foi campeã olímpica em Londres2012 - e pares, ao somar três títulos olímpicos em parceria com a outra Williams.