Tenista Swiatek bate rival Sabalenka e conquista Masters 1.000 de Roma

Depois de no ano passado ter sofrido uma lesão que a obrigou a abandonar o torneio no encontro dos quartos de final, frente à cazaque Elena Rybakina, a polaca voltou a imperar na capital italiana.



Num duelo entre as duas principais tenistas da atualidade, Swiatek impôs-se a Sabalenka com os parciais de 6-2 e 6-3, num encontro que durou uma hora e meia.



Iga Swiatek ergueu, assim, o troféu do Masters 1.000 de Roma pela terceira vez na carreira e nos últimos quatro anos, depois de ter vencido o torneio em 2021 e 2022.