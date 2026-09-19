Tenista Tiago Pereira conquista título de pares no challenger de Szczecin

No challenger polaco em terra batida, Tiago Pereira (157.º do ranking de pares) e Szymon Kielan (131.º) impuseram-se ao espanhol Íñigo Cervantes (127.º) e ao ucraniano Denys Molchanov (151.º), quartos cabeças de série do quadro de pares, por 6-2 e 6-0, em 51 minutos.



Aos 22 anos, o jovem algarvio conquistou o quarto título challenger da carreira em pares, após os triunfos em Alicante e Chersonissos, este ano, e na Maia, em novembro passado, todos com parceiros diferentes.



Esta foi a oitava final de Tiago Pereira no circuito secundário do ténis masculino e a quinta em 2026.



