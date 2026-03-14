Tenista Tiago Pereira vence pares do challenger de Hersonissos
O tenista português Tiago Pereira, ao lado do belga Michael Geerts, venceu hoje a final de pares do challenger de Hersonissos, na Grécia, depois de derrotar o ucraniano Oleksandr Ovcharenko e o búlgaro Petr Nesterov.
Tiago Pereira (170.º do ranking mundial de pares) e Geerts (190.º), que se apresentavam como primeiros cabeças de série, venceram Ovcharenko (280.º) e Nesterov (487.º), por 3-6, 6-4 e 10-5, em uma hora e 18 minutos.
Para Tiago Pereira este foi o segundo título de pares no circuito challenger, depois de já ter vencido na Maia, em 2025, então ao lado do búlgaro Alexander Donski, perdendo ainda outras três finais, em Tenerife em 2026, em Barletta em 2025 e em Segóvia em 2024.
Com este triunfo, Tiago Pereira, de 21 anos, garantiu a subida ao seu melhor ranking de sempre, com o 157.º posto, consolidando-se como o terceiro luso nesta hierarquia, atrás de Nuno Borges, que deve cair para 149.º, e Francisco Cabral, que é 19.º.
