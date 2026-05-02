Tenista ucraniana Marta Kostyuk conquista torneio de Madrid

Para conquistar o seu primeiro WTA 1.000, Kostyuk, 23.ª do ranking mundial, derrotou a russa, oitava, por 6-3 e 7-5, em uma hora e 21 minutos, para vencer, pela primeira vez na carreira, dois títulos consecutivos.



“Não acredito neste momento. Tudo o que me custou chegar até aqui. Trabalhámos muito para chegar a isto. É incrível, um dia incrível. Madrid não era o meu torneio favorito até aqui, mas agora é dos melhores”, referiu.



A menos de um mês do arranque de Roland Garros, segundo torneio de Grand Slam da temporada, a jovem ucraniana, de 23 anos, mostra ser uma das tenistas em melhor forma em terra batida e conseguiu a 12.ª vitória consecutiva e o segundo título, depois de Rouen (França), em meados de abril.



Com este triunfo, Kostyuk já garantiu, virtualmente, a subida ao 15.º lugar da classificação mundial, a sua melhor posição de sempre, superando o 16.º em junho de 2024.



A ucraniana está a ter um dos melhores anos da carreira, com dois títulos – apenas tinha um conquistado em Austin em 2023 – e uma final perdida em Brisbane.



No final, e como já havia prometido, Marta Kostyuk ignorou a adversária à rede e cumprimentou apenas o árbitro de cadeira, algo que tem sido normal nos encontros entre tenistas ucranianas e russas, desde a invasão da Rússia à Ucrânia.



