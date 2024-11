Tenistas alemães Krawietz e Puetz vencem ATP Finals em pares

Krawietz e Puetz, oitavos pré-designados, bateram Arévalo e Pavic em dois 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-5) e 7-6 (8-6), em uma hora e 40 minutos, repetindo o triunfo conseguido na fase de grupos, então por mais cómodos 6-3 e 6-4.



Na lista dos vencedores do quadro de pares das ATP Finals, a dupla alemã sucede ao norte-americano Rajeev Ram e ao britânico Joe Salisbury, que ganharam em 2023.



Apesar do desaire em Turim, Arévalo e Pavic vão acabar 2024 como a melhor dupla do ano.