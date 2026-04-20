Tenistas Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka vencem prémio Laureus

Carlos Alcaraz, de 22 anos, já tinha vencido o prémio Laureus como atleta revelação, em 2023, e bateu hoje o sueco Armand Duplantis, recordista do mundo do salto com vara e vencedor em 2025, que tentava repetir a proeza.



O ciclista esloveno Tadej Pogacar, campeão do mundo e da Europa e vencedor da Volta à França, era outro dos principais nomes na lista de candidatos, na qual estava também o espanhol Marc Márquez, campeão do mundo de MotoGP, que podia ser o primeiro motociclista a vencer os Laureus.



Os restantes nomeados eram o tenista italiano Jannik Sinner, e o futebolista francês Ousmane Dembelé, colega de equipa dos internacionais portugueses Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, que foi decisivo na época vencedora do Paris Saint-Germain, com destaque para a inédita conquista da Liga dos Campeões, e que já tinha sido galardoado com a Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.



Alcaraz recuperou o 'número um' do mundo em 03 de novembro de 2025 e manteve-o durante 22 semanas consecutivas, até que perdeu a final do Masters 1.000 de Montecarlo no início de abril frente a Jannik Sinner.



Vencedor de 26 títulos ATP e atual número 2 do mundo, Alcaraz conquistou oito torneios no ano passado: Tóquio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo e Roterdão, com um total de 71 vitórias e nove derrotas. Já este ano, ganhou na Austrália e em Doha.



Por seu turno, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número um mundial, foi distinguida com o prémio de melhor desportista feminina do ano.



Sabalenka, de 27 anos, levou a melhor na votação sobre a futebolista espanhola Aitana Bonmatí, reconhecida com este prémio em 2024 e vencedora de três Bolas de Ouro, e sobre as atletas norte-americanas Melissa Jefferson-Wooden, campeã do mundo de 100, 200 e 4x100 metros, e Sydney McLaughlin, campeã do mundo de 400 metros.



As outras candidatas eram a atleta queniana Faith Kipyegon, campeã mundial de 1.500 metros e a nadadora norte-americana Katie Ledecky, dupla campeã mundial.



A tenista de Minsk, que este ano já venceu em Brisbane, Indian Wells e Miami, procura esta semana em Madrid o quarto título da temporada, depois de ter conquistado na 'Caja Mágica' em 2021, 2023 e 2025, ano que terminou com quatro títulos - Brisbane, Miami, Madrid e Estados Unidos -, depois de alcançar nove finais.



A sua vitória nos Estados Unidos converteu-a na primeira tenista, depois de Serena Williams em 2014, que conseguiu revalidar o título em Nova Iorque.



Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, que defendeu com sucesso o título do Masters de golfe este mês, recebeu o prémio de regresso do ano.



O futebolista Lamine Yamal, estrela do FC Barcelona e da seleção espanhola, venceu o prémio de jovem atleta do ano e o campeão de Fórmula 1, o britânico Lando Norris, recebeu o prémio de revelação mundial do ano.



O ex-futebolista alemão Toni Kroos ganhou o prémio de inspiração desportiva mundial, e a ex-ginasta romena Nadia Comaneci recebeu o prémio carreira.



O prémio de atleta de desportos de ação do ano foi para a snowboarder norte-americana Chloe Kim. O brasileiro Gabriel Araújo foi eleito o atleta do ano com deficiência.



A cerimónia de entrega dos prémios na capital espanhola foi apresentada pela estrela do ténis Novak Djokovic e pela esquiadora 'freestyle' (estilo livre) Eileen Gu, nascida nos Estados Unidos mas que compete pela China.



