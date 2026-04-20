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Tenistas Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka vencem prémio Laureus
Os tenistas Carlos Alcaraz, de Espanha, e Aryna Sabalenka, da Bielorrússia, ganharam hoje os prémios Laureus para melhores desportistas de 2025, numa cerimónia que decorreu no Palácio de Cibeles, em Madrid.
Carlos Alcaraz, de 22 anos, já tinha vencido o prémio Laureus como atleta revelação, em 2023, e bateu hoje o sueco Armand Duplantis, recordista do mundo do salto com vara e vencedor em 2025, que tentava repetir a proeza.
O ciclista esloveno Tadej Pogacar, campeão do mundo e da Europa e vencedor da Volta à França, era outro dos principais nomes na lista de candidatos, na qual estava também o espanhol Marc Márquez, campeão do mundo de MotoGP, que podia ser o primeiro motociclista a vencer os Laureus.
Os restantes nomeados eram o tenista italiano Jannik Sinner, e o futebolista francês Ousmane Dembelé, colega de equipa dos internacionais portugueses Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, que foi decisivo na época vencedora do Paris Saint-Germain, com destaque para a inédita conquista da Liga dos Campeões, e que já tinha sido galardoado com a Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.
Alcaraz recuperou o 'número um' do mundo em 03 de novembro de 2025 e manteve-o durante 22 semanas consecutivas, até que perdeu a final do Masters 1.000 de Montecarlo no início de abril frente a Jannik Sinner.
Vencedor de 26 títulos ATP e atual número 2 do mundo, Alcaraz conquistou oito torneios no ano passado: Tóquio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo e Roterdão, com um total de 71 vitórias e nove derrotas. Já este ano, ganhou na Austrália e em Doha.
Por seu turno, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número um mundial, foi distinguida com o prémio de melhor desportista feminina do ano.
Sabalenka, de 27 anos, levou a melhor na votação sobre a futebolista espanhola Aitana Bonmatí, reconhecida com este prémio em 2024 e vencedora de três Bolas de Ouro, e sobre as atletas norte-americanas Melissa Jefferson-Wooden, campeã do mundo de 100, 200 e 4x100 metros, e Sydney McLaughlin, campeã do mundo de 400 metros.
As outras candidatas eram a atleta queniana Faith Kipyegon, campeã mundial de 1.500 metros e a nadadora norte-americana Katie Ledecky, dupla campeã mundial.
A tenista de Minsk, que este ano já venceu em Brisbane, Indian Wells e Miami, procura esta semana em Madrid o quarto título da temporada, depois de ter conquistado na 'Caja Mágica' em 2021, 2023 e 2025, ano que terminou com quatro títulos - Brisbane, Miami, Madrid e Estados Unidos -, depois de alcançar nove finais.
A sua vitória nos Estados Unidos converteu-a na primeira tenista, depois de Serena Williams em 2014, que conseguiu revalidar o título em Nova Iorque.
Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, que defendeu com sucesso o título do Masters de golfe este mês, recebeu o prémio de regresso do ano.
O futebolista Lamine Yamal, estrela do FC Barcelona e da seleção espanhola, venceu o prémio de jovem atleta do ano e o campeão de Fórmula 1, o britânico Lando Norris, recebeu o prémio de revelação mundial do ano.
O ex-futebolista alemão Toni Kroos ganhou o prémio de inspiração desportiva mundial, e a ex-ginasta romena Nadia Comaneci recebeu o prémio carreira.
O prémio de atleta de desportos de ação do ano foi para a snowboarder norte-americana Chloe Kim. O brasileiro Gabriel Araújo foi eleito o atleta do ano com deficiência.
A cerimónia de entrega dos prémios na capital espanhola foi apresentada pela estrela do ténis Novak Djokovic e pela esquiadora 'freestyle' (estilo livre) Eileen Gu, nascida nos Estados Unidos mas que compete pela China.
O ciclista esloveno Tadej Pogacar, campeão do mundo e da Europa e vencedor da Volta à França, era outro dos principais nomes na lista de candidatos, na qual estava também o espanhol Marc Márquez, campeão do mundo de MotoGP, que podia ser o primeiro motociclista a vencer os Laureus.
Os restantes nomeados eram o tenista italiano Jannik Sinner, e o futebolista francês Ousmane Dembelé, colega de equipa dos internacionais portugueses Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, que foi decisivo na época vencedora do Paris Saint-Germain, com destaque para a inédita conquista da Liga dos Campeões, e que já tinha sido galardoado com a Bola de Ouro e o prémio The Best da FIFA.
Alcaraz recuperou o 'número um' do mundo em 03 de novembro de 2025 e manteve-o durante 22 semanas consecutivas, até que perdeu a final do Masters 1.000 de Montecarlo no início de abril frente a Jannik Sinner.
Vencedor de 26 títulos ATP e atual número 2 do mundo, Alcaraz conquistou oito torneios no ano passado: Tóquio, Estados Unidos, Cincinnati, Queens, Roland Garros, Roma, Montecarlo e Roterdão, com um total de 71 vitórias e nove derrotas. Já este ano, ganhou na Austrália e em Doha.
Por seu turno, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número um mundial, foi distinguida com o prémio de melhor desportista feminina do ano.
Sabalenka, de 27 anos, levou a melhor na votação sobre a futebolista espanhola Aitana Bonmatí, reconhecida com este prémio em 2024 e vencedora de três Bolas de Ouro, e sobre as atletas norte-americanas Melissa Jefferson-Wooden, campeã do mundo de 100, 200 e 4x100 metros, e Sydney McLaughlin, campeã do mundo de 400 metros.
As outras candidatas eram a atleta queniana Faith Kipyegon, campeã mundial de 1.500 metros e a nadadora norte-americana Katie Ledecky, dupla campeã mundial.
A tenista de Minsk, que este ano já venceu em Brisbane, Indian Wells e Miami, procura esta semana em Madrid o quarto título da temporada, depois de ter conquistado na 'Caja Mágica' em 2021, 2023 e 2025, ano que terminou com quatro títulos - Brisbane, Miami, Madrid e Estados Unidos -, depois de alcançar nove finais.
A sua vitória nos Estados Unidos converteu-a na primeira tenista, depois de Serena Williams em 2014, que conseguiu revalidar o título em Nova Iorque.
Rory McIlroy, da Irlanda do Norte, que defendeu com sucesso o título do Masters de golfe este mês, recebeu o prémio de regresso do ano.
O futebolista Lamine Yamal, estrela do FC Barcelona e da seleção espanhola, venceu o prémio de jovem atleta do ano e o campeão de Fórmula 1, o britânico Lando Norris, recebeu o prémio de revelação mundial do ano.
O ex-futebolista alemão Toni Kroos ganhou o prémio de inspiração desportiva mundial, e a ex-ginasta romena Nadia Comaneci recebeu o prémio carreira.
O prémio de atleta de desportos de ação do ano foi para a snowboarder norte-americana Chloe Kim. O brasileiro Gabriel Araújo foi eleito o atleta do ano com deficiência.
A cerimónia de entrega dos prémios na capital espanhola foi apresentada pela estrela do ténis Novak Djokovic e pela esquiadora 'freestyle' (estilo livre) Eileen Gu, nascida nos Estados Unidos mas que compete pela China.