Tenistas Henrique Rocha e Frederico Silva defrontam-se nas ‘meias’ do torneio de Matsuyama
Os tenistas portugueses Henrique Rocha e Frederico Silva vão defrontar-se nas meias-finais do torneio de Matsuyama, depois de hoje terem vencido o japonês Rio Noguchi e o britânico Oliver Crawford, nos ‘quartos’ da prova nipónica do circuito Challenger.
Henrique Rocha, 167.º classificado do ranking mundial e primeiro cabeça de série, impôs-se em três sets a Noguchi, que ocupa o 246.º na hierarquia da ATP e era o sétimo pré-designado, pelos parciais de 7-5, 4-6 e 6-3, após duas horas e nove minutos de confronto.
Frederico Silva, número 249 do mundo e oitavo favorito em Matsuyama, surpreendeu Crawford, 192.º posicionado no ranking e terceiro cabeça de série, mesmo tendo perdido o primeiro set no ‘tie-break’, por 6-7 (3-7), ao vencer os dois seguintes, por 6-4 e 7-5, fechando o encontro após três horas e um minuto em ‘court’.
Os sucessos alcançados hoje nos quartos de final do torneio do circuito secundário, em piso duro, permitiram ao jovem Henrique Rocha, de 21 anos, e ao experiente Frederico Silva, de 30, marcarem encontro nas ‘meias’, agendadas para sábado, e garantem a presença de um tenista português na final de domingo.
