Tenistas lusos descem no ranking de ténis

Nuno Borges, de 28 anos, manteve o estatuto de número um nacional, mas distanciou-se do melhor posicionamento na hierarquia da ATP, a 30.ª posição, alcançada em setembro de 2024, após ter sido eliminado nas meias-finais em Phoenix, torneio norte-americano do circuito Challenger, que conquistou em 2023 e 2024.



Jaime Faria, de 21 anos, que no início de 2024 era 411.º colocado e no mês passado – um ano mais tarde - se tornou o oitavo tenista português a atingir o top-100, ao subir ao 87.º posto, também desceu no ranking, mas manteve-se entre os 100 melhores tenistas mundiais.



A cumprir um período de três meses de suspensão devido a um caso de doping, Sinner está no topo da classificação, seguido do alemão Alexander Zverev e do espanhol Carlos Alcaraz, segundo e terceiro posicionados, respetivamente.



O maior destaque no top-10 foi a entrada do britânico Jack Draper diretamente para o sétimo lugar, o melhor da carreira.



Draper beneficiou da vitória alcançada no domingo, no Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, para subir sete postos na hierarquia da ATP, na qual o sérvio Novak Djokovic, antigo número um mundial e recordista de títulos do Grand Slam, com 24, subiu duas posições, para a quinta.



O ranking feminino também manteve o pódio inalterado, com a bielorrussa Aryna Sabalenka a liderar, à frente da polaca Iga Swiatek e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira classificadas, respetivamente.