Tenistas Nuno Borges e Jaime Faria confirmados no quadro principal de Roland Garros

O tenista maiato, 41.º colocado no ranking mundial, vai disputar pela quarta vez na carreira o torneio parisiense, enquanto o lisboeta, de 21 anos, fará a sua estreia no quadro principal de um torneio do Grand Slam na terra batida da capital francesa, sem passar pela fase de qualificação.



Depois de ter perdido na última ronda do ‘qualifying’ de Roland Garros, em 2024, e de no início do ano ter ultrapassado a fase prévia do Open da Austrália para defrontar Novak Djokovic na segunda ronda, Jaime Faria assegurou hoje uma vaga na 129.ª edição do evento, graças ao 96.º lugar na hierarquia ATP.



Com a entrada direta de Faria e de Nuno Borges, que fará a 13.ª participação em fases finais de torneios do Grand Slam, Portugal vai contar, pela quarta vez na história, com dois representantes na principal grelha do torneio francês, primeira desde 2017.



O também português Henrique Rocha, número 203 do mundo, vai jogar, por sua vez, a fase de qualificação de Roland Garros.