Teresa Bonvalot aposta nos australianos Molly Picklum e Jack Robinson em Peniche

"Quem eu gostava que ganhasse, e acredito que vai ganhar, é a Molly. É uma grande amiga minha, temos passado também uns dias juntas [em Peniche], e é uma grande surfista e tem um potencial incrível. Estou com a minha fé nela", revelou à Lusa a pentamcapeã nacional, acrescentando que, no quadro masculino, aponta para Jack Robinson (vice-campeão em Peniche em 2023) como o mais forte candidato.



O Meo Rip Curl Pro Portugal cumpriu hoje o quarto dia de espera consecutivo, mas a organização da única etapa na Europa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL) quer retomar e fechar o campeonato no domingo.



"Acho que vai ser muito interessante ver a competição amanhã [domingo]. Supostamente, vai haver boas ondas, e acho que vamos ver bons tubos. Vai ser um dia muito giro de ver", realçou Teresa Bonvalot.



A surfista de 25 anos, que alcançou um nono lugar em 2023 em Supertubos, tendo participado na ocasião por convite da organização do evento, disse que, mesmo não estando a competir, também está a aprender, seguindo focada em alcançar uma vaga na elite mundial de surf e garantir um lugar por direito próprio no Championship Tour (CT).



"Devemos olhar sempre de várias perspetivas, e esta acaba por ser uma perspetiva de experiência em que estou de fora. Aproveito para estar mesmo assim cá e surfar com os melhores do mundo, onde eu quero pertencer", sublinhou.



Bonvalot disse ainda que, mesmo com os efeitos da depressão Martinho a colocarem o campeonato em 'stand by' (espera) desde o início da tarde de terça-feira, por falta de condições na Praia de Supertubos, a península de Peniche tem proporcionado bons treinos.



"No meio desta tempestade toda, aqui Peniche foi mesmo o melhor sítio e arranjámos sempre cantinhos bons para treinar e para meter o surf em dia", lançou a cascalense, que se sagrou pela primeira vez campeã nacional aos 14 anos, em 2014, tendo celebrado novamente em 2015, 2020, 2022 e 2024.



A próxima chamada oficial da prova da elite mundial do surf na Praia de Supertubos, em Peniche, está marcada para as 06:45 no domingo, para um possível início às 07:05, quando faltam disputar os oitavos de final da prova masculina e as 'meias' da competição feminina.