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Teresa Bonvalot e Francisca Veselko apuram-se para quartos do Ballito Pro
As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko apuraram-se hoje para os quartos de final do Ballito Pro, na África do Sul, etapa inaugural do circuito Challenger Series 2026.
Na quarta bateria dos oitavos de final, a melhor desta fase, ‘Kika’ Veselko conseguiu 14,16 pontos (7,83 e 6,33 nas duas melhores ondas), garantindo o triunfo, mesma na última tentativa, sobre a sul-africana Sarah Baum, que terminou com 13,60 (7,00 e 6,60).
Nos quartos de final, Francisca Veselko vai reeditar o duelo da mesma ronda no ano passado em Ballito, procurando ‘vingar’ a derrota com a brasileira Laura Raupp.
Teresa Bonvalot também teve uma bateria equilibrada, mas acabou por vencer, com 11,16 (5,83 e 5,33), a japonesa Amuro Tsuzuki, que fez 9,43 (5,43 e 4,00).
A olímpica portuguesa vai agora encontrar a norte-americana Eden Walla, no primeiro confronto entre as duas.
Nos quartos de final, Francisca Veselko vai reeditar o duelo da mesma ronda no ano passado em Ballito, procurando ‘vingar’ a derrota com a brasileira Laura Raupp.
Teresa Bonvalot também teve uma bateria equilibrada, mas acabou por vencer, com 11,16 (5,83 e 5,33), a japonesa Amuro Tsuzuki, que fez 9,43 (5,43 e 4,00).
A olímpica portuguesa vai agora encontrar a norte-americana Eden Walla, no primeiro confronto entre as duas.