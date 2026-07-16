Teresa Bonvalot e Francisca Veselko garantem meias-finais do Ballito Pro
As surfistas portuguesas Teresa Bonvalot e Francisca Veselko mantiveram-se hoje em prova no Ballito Pro, na África do Sul, e garantiram a presença nas meias-finais desta etapa inaugural do circuito Challenger Series 2026.
`Kika` Veselko reeditou hoje o duelo da mesma ronda no ano pasado nesta prova e, desta vez, superou a brasileira Laura Raupp, conseguindo 12,97 (6,67+6,30 como melhores ondas), contra os 8,26 (5,83+2,43) da adversária.
Na ronda de acesso à final, Veselko vai defrontar Ariane Ochoa, surfista do País Basco, contra a qual ainda não tem qualquer confronto.
Quem também marcou presença nas meias-finais foi Teresa Bonvalot, que superou a norte-americana Eden Walla, ao obter 9,50 (5,00+4,50), contra os 8,83 (4,73+4,10) da oponente.
Nas `meias`, Bonvalot vai defrontar a peruana Sol Aguirre, que ainda não defrontou anteriormente.