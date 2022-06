Teresa Bonvalot e `Kikas` vencem etapa da Liga portuguesa de surf nos Açores

Os surfistas Teresa Bonvalot e Frederico Morais ganharam hoje o Allianz Ribeira Grande Pro, quarta e penúltima etapa da Liga MEO surf, na Ribeira Grande, em São Miguel, nos Açores, com a atleta a garantir o título de campeã portuguesa.