Teresa Bonvalot e Tiago Stock conquistam Ericeira Pro

Numa repetição da final da última etapa, em Matosinhos, Teresa Bonvalot voltou a superiorizar-se a Maria Salgado, que conseguiu a melhor nota da bateira, mas acabou por ser derrotada pela olímpica, que conseguiu 12,35 pontos, contra 12 da oponente.



Após a etapa de Ribeira d’Ilhas, Teresa Bonvalot aumentou a diferença no topo do campeonato, tendo já 410 pontos de avanço sobre Maria Salgado, depois de ter conseguido a 29.ª vitória da carreira, estando a 10 do recorde de Patrícia Lopes.



"Este resultado é uma excelente forma de partir para a Austrália para o início do circuito Challenger Series da WSL [Liga Mundial]. Foi uma final complicada, pois as ondas estavam mais difíceis do que pareciam. Não estava fácil de encontrar as melhores ondas. Foi um heat muito apertado, com muita luta até final. Por vezes cai para um lado, por vezes para outro, mas, felizmente, consegui o meu objetivo, que era vencer", disse.



Na prova masculina, a final foi disputada por dois surfistas de gerações diferentes, com Tiago Stock, de 19 anos, a vencer o espanhol Gony Zubizarreta, de 40 e que não disputava uma prova do circuito luso há três anos, com o jovem luso a conseguir 13,75 pontos, contra 9,90.



“É uma sensação muito boa, penso que foi um triunfo merecido. Trabalhei bastante para isto, por isso estou muito feliz com a vitória. É incrível ter aqui os meus amigos e família, significa muito para mim. Foi a primeira vitória que consegui na Liga MEO Surf e espero que venham mais”, assumiu.



Luís Perloiro manteve a liderança do circuito, com mais 170 pontos do que Joaquim Chaves, antes da quarta de cinco etapas, que se disputa na Ribeira Grande, nos Açores, de 13 a 15 de junho.