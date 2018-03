Thomas de Gendt vence terceira etapa da Volta a Catalunha e veste amarela

Lusa Comentários 21 Mar, 2018, 19:04 / atualizado em 21 Mar, 2018, 19:05 | Outras Modalidades

De Gendt, de 31 anos, cortou a meta ao fim de 4:13.48 horas, depois da ligação de 153,2 quilómetros entre San Cugat e Camprodón, e ganhou 20 segundos a toda a concorrência, com o britânico Simon Yates (Michelton-Scott), segundo, e o francês Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), terceiro, a fecharem o 'pódio'.



Depois de uma alteração 'forçada' ao percurso por parte da organização, De Gendt destacou-se cedo e levou a fuga até final, tendo conseguido segurar a vantagem na frente, perante o esforço do pelotão e, nos últimos quilómetros, de um grupo reduzido de favoritos que tentou chegar-se à frente, sem sucesso.



A vitória vale ao ciclista belga a liderança da corrida, com 23 segundos de avanço sobre o segundo classificado, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), que perdeu a camisola amarela, e 27 sobre o terceiro, o australiano Jay McCarthy (BORA-hansgrohe).



Ambos os ciclistas lusos em prova terminaram integrados no pelotão, com Joaquim Silva (Caja Rural-Seguros RGA) a chegar em 54.º lugar, subindo 19 posições na geral para 73.º, Ricardo Vilela (Manzana Postobon) a ascender a 64.º na geral depois de ter sido 69.º na terceira etapa.



Na quinta-feira, o pelotão fará uma incursão aos Pirenéus, na quarta etapa, entre Llanars e a estância de esqui de La Molina (170,8 quilómetros), e enfrenta três contagens de montanha, uma de categoria especial e duas de primeira, das quais a última coincide com a meta.