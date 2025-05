Thunder igualam meias-finais do Oeste na NBA

Os Thunder conseguiram a melhor primeira parte da história dos play-offs da NBA, superando os 86 pontos dos Cleveland Cavaliers frente aos Boston Celtics, no quarto jogo da final de 2017, igualando ainda o melhor registo numa só parte, que pertencia aos Milwaukee Bucks, igualmente sobre os Nuggets em 1978.



Depois da derrota em casa no primeiro jogo , os Thunder, melhor equipa da fase regular, não permitiram o 2-0 aos Nuggets e ao intervalo já venciam por 31 pontos (87-56), com os 149 com que terminaram o encontro a serem igualmente um recorde da franquia em jogos dos play-offs.



Num confronto entre os dois grandes candidatos à conquista do prémio de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, o canadiano Shai Gilgeous-Alexander (34 pontos e oito assistências) levou desta feita a melhor sobre o sérvio Nikola Jokic (17 pontos, oito ressaltos e seis assistências).



Além do base, mais sete jogadores dos Thunder, que se tornaram a primeira equipa a vencer dois encontros nos mesmos play-offs por mais de 40 pontos, atingiram, pelo menos, a dezena de pontos, com destaque para Chet Holmgren, com 15 pontos e 11 ressaltos. Nos Nuggets, o suplente Russell Westbrook foi o melhor marcador, com 19 pontos.



O terceiro jogo da meia-final disputar-se-á na sexta-feira, em Denver.



Boston Celtics em apuros



Em situação muito complicada estão os campeões Boston Celtics, que, sem o português Neemias Queta, voltaram a perder em casa frente aos New York Knicks, por 91-90, com a equipa de Nova Iorque a passar a ter uma vantagem de 2-0 e a receber os dois próximos encontros da meia-final da Conferência Este.



Já no último período, os Knicks estiveram a perder por 84-68, com 8.40 minutos por jogar, mas conseguiram impedir os Celtics de marcar qualquer lançamento de campo (a equipa de Boston falhou 13 tentativas consecutivas) até 18,5 segundos do final.



A 12,7 segundos do final, Jalen Brunson colocou os Knicks na frente, com dois lançamentos livres, antes de Mikal Bridges, tal como havia acontecido no primeiro encontro, a conseguir um roubo de bola decisivo nos instantes finais.



Josh Hart (23 pontos) e Kart-Anthony Towns (21 pontos e 17 ressaltos) foram os melhores jogadores da equipa de Nova Iorque, com Derrick White e Jaylen Brown, ambos com 20 pontos, a disfarçarem mais uma noite difícil dos Celtics, que voltaram a estar desastrados da linha de três pontos (10 em 40 tentados), naquela que foi a sua grande arma na fase regular.



O terceiro jogo joga-se em Nova Iorque, no sábado.