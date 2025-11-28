Mais Modalidades
Tiago Abiodun conquista bronze em pares masculinos no Mundial Jovem de ténis de mesa
O português Tiago Abiodun conquistou hoje a medalha de bronze em pares masculinos, de sub-19, no Mundial de Jovens de ténis de mesa que decorre em Cluj-Napoca, na Roménia, sendo oitavo classificado em singulares.
O jovem luso de 17 anos e o romeno Iulian Chirita perderam por 3-0 nas meias-finais de pares, frente aos japoneses Ryuusei Kawakamia e Kazuki Yoshiyama, consagrados campeões mundiais de equipas na cidade romena.
Os atuais campeões europeus sub-19 foram derrotados pelos parciais de 11-4, 11-5 e 12-10.
Em singulares, o internacional português, que ocupa a 41.ª posição do ranking mundial, foi batido nos oitavos de final pelo espanhol Daniel Berzosa (24.º), por 7-11, 13-11, 11-5, 11-5, 3-11 e 11-5.
Tiago Abiodun despede-se de Cluj-Napoca com a sua quinta medalha em Mundiais, depois de ter conquistado a prata em pares mistos sub-15, em 2022, e o bronze em pares masculinos sub-19 em Helsingborg2024, em singulares sub-15, em 2023, e de equipas masculinas sub-15, em Gaia2021.
Esta é também a 10.ª medalha de Portugal em Campeonatos do Mundo de ténis de mesa.
