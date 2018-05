Lusa Comentários 17 Mai, 2018, 17:03 | Outras Modalidades

O ciclista luso da equipa espanhola de sub-23, que em 2017 foi 10.º na geral final prova, chegou a oito segundos de Williams, primeiro líder da prova internacional, com João Almeida a ser o melhor representante da seleção nacional, no 14.º posto, a 16 segundos.



Mais abaixo, Hugo Nunes foi 23.º, a 29 segundos, Jorge Magalhães 39.º, a 56, André Carvalho acabou em 56.º, a 1.40 minutos, e Venceslau Fernandes e André Ramalho acabaram a 10.34 minutos do vencedor, no 93.º e 96.º postos, respetivamente.



Na sexta-feira, os ciclistas correm a segunda de quatro etapas entre Fonsorbes e Goulier-Niege, com um total de 154,3 quilómetros.