O português Tiago Apolónia foi hoje afastado na ronda de 32 do WTT Feeder de Dusseldorf, ao perder ante o chinês Zeng Beixun por 3-1 no torneio alemão de ténis de mesa.

Tiago Apolónia, 47.º do ranking mundial, apresentou-se como favorito diante do 140.º da mesma hierarquia, contudo cedeu pelos equilibrados parciais de 8-11, 11-9, 10-12 e 10-12, caindo nos 16 avos de final da prova.



Na semana passada, o mestenista olímpico português de 37 anos tinha ficado pelos quartos de final no WTT Feeder de Vila Nova de Gaia.