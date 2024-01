Tiago Apolónia e Fu Yu seguem em frente no WTT Star Contender de Goa

Os olímpicos portugueses Tiago Apolónia, no quadro masculino, e Fu Yu, no feminino, avançaram hoje para a segunda ronda do quadro principal do WTT Star Contender de Goa, enquanto João Geraldo foi eliminado.

Apolónia, 50.º do ranking mundial, afastou o cazaque Kirill Gerassimenko, 42.º da hierarquia da ITTF, vencendo pelos parciais de 11-8, 8-11, 13-11 e 16-14, seguindo em frente para defrontar, na sexta-feira, o egípcio Omar Assar, 20.º jogador mundial.



Menos sorte teve Geraldo, 38.º da hierarquia, sendo eliminado pelo 56.º Izaac Quek, de Singapura, por 11-9, 6-11, 11-8 e 11-5, ficando o português pelo caminho.



Com entrada direta nesta ronda está Marcos Freitas, que é 19.º e um dos cabeças de série do torneio, tendo encontro marcado com o francês Vincent Picard, 194.º, na sexta-feira, como o resto do quadro dos 16 avos de final.



No quadro feminino, Fu Yu, 59.ª, bateu Yu-Jhun Li (65.ª), de Taiwan, por 3-1, com os parciais de 11-6, 11-7, 5-11 e 11-9, marcando encontro na próxima ronda com a sul-coreana Cheonhui Joo, 15.ª jogadora mundial.



Na luta por um lugar nos ‘oitavos’, tendo entrado na segunda ronda de forma direta, está também Jieni Shao, 53.ª, defrontando a indiana Archana Kamath, 134.ª.