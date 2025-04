Tiago Apolónia nos "oitavos" na Eslovénia

Isento na primeira ronda, devido ao estatuto de 14.º cabeça de série, o luso bateu o 104.º jogador mundial com os parciais de 11-7, 12-10, 9-11, 7-11 e 11-8.



Apolónia, que ocupa o 91.º posto da hierarquia mundial, vai defrontar nos oitavos de final o croata Tomislav Pucar (38.º), num encontro agendado para esta quarta-feira, às 12h45 hora em Lisboa.



Pucar, o segundo pré-designado do WTT Feeder de Otocec II, derrotou também o iraniano Navid Shams por 3-1, com os parciais de 11-4, 14-16, 11-8 e 11-4.