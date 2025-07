Tiago Barth renova por uma época com voleibol do Sporting

“O central de voleibol Tiago Barth vai continuar a jogar no Sporting na próxima temporada”, indicou o clube, que na última época venceu o campeonato, no ‘play-off’ final com o Benfica, e a Supertaça, também diante das ‘águias’.



O ‘blocador’, que joga no meio da rede, prepara-se para cumprir a quinta temporada ao serviço dos ‘leões’.



“Sei que esta temporada vai ser mais difícil, porque agora temos uma competição mais importante [CEV Champions League] e temos de manter o nosso alto nível”, disse o jogador, citado pelo clube, lembrando ainda a importante conquista do campeonato.



O Sporting terminou na época de 2024/25 com a hegemonia do rival Benfica no voleibol masculino, conquistando o título nacional que lhe escapava desde 2017/18.