Tiago Machado anuncia término da carreira de ciclista no final da época

"No final desta temporada, irei retirar-me do ciclismo profissional, pois as oportunidades, quando surgem, são para ser aproveitadas, e é o que irei fazer", escreveu o corredor, na rede social Facebook.



O corredor 'axadrezado' abandonou hoje a prova de fundo, e admitiu que "não era assim" que queria terminar o último Nacional da carreira, "mas não deu para melhor".



"Gostava e sentia-me capaz de continuar a competir pelo menos mais uma temporada, mas acredito que isto será, sem dúvida, o melhor para o meu futuro", considerou.



O Boavista marcou-lhe muito da carreira, começando neste emblema a nível profissional, entre 2005 e 2009, quando deu o 'salto' para a Radioshack, no pelotão WorldTour, seguindo nesta equipa até 2013.



Correu depois pela NetApp-Endura, em 2014, e voltou ao WorldTour pela mão da Katusha, de que saiu no final de 2018 para o Sporting, voltando ao pelotão nacional, em que fez um ano na Efapel (2020) e agora dois pelos 'axadrezados'.



Campeão nacional de contrarrelógio em 2009, um dos seus pontos fortes, este ano foi nono nesta especialidade nos Nacionais, numa temporada em que esteve perto de vencer uma etapa na Volta ao Alentejo, em que foi segundo, e foi 27.º na Volta ao Algarve.



Em 2010, venceu um 'crono' no Circuito de la Sarthe-Pays de La Loire, e em 2014 somou a grande vitória da carreira, ao conquistar a geral da Volta à Eslovénia, conquistando durante os anos passados ao mais alto nível vários pódios e resultados de monta.



Correu 10 edições de grandes Voltas, com um 19.º lugar na geral final da Volta a Itália de 2011 como melhor resultado, voltando ao Giro em 2013. Correu o Tour em 2014, 2015 e 2017 e a Vuelta em 2011, 2012, 2015, 2016 e 2018.



Ciclista muito acarinhado pelos adeptos, também fez carreira ao serviço da seleção, em cinco edições de campeonatos do Mundo, depois de em 2007 ter vencido a juventude na Volta a Portugal.



Na Volta ao Algarve, alinhou à partida em 17 ocasiões, de 2005 a 2020 e já este ano, com duas presenças no pódio, dois terceiros lugares em 2010 e 2015, e na Volta a Portugal o melhor resultado na geral final foi em 2009, com o quinto lugar.