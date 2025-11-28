Tiago Pereira apurado para a final de pares do Maia Open

O jovem algarvio, de 21 anos, e o parceiro, seis anos mais velho, eliminaram nas meias-finais do evento de categoria 100 do ATP Challenger Tour o espanhol Inigo Cervantes e o austríaco David Pichler, terceiros cabeças de série, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-1.



Naquela que será a sua segunda final de pares este ano e terceira da carreira no ATP Challenger Tour, Tiago Pereira vai defrontar os vencedores do confronto entre o francês Theo Arribage (campeão em título ao lado de Francisco Cabral) e o sérvio Nino Serdarusic, primeiros pré-designados, e os romenos Alexandru Jecan e Bogdan Pavel.



“É sempre mais especial fazer estes resultados em casa e, sendo o último torneio da temporada, é ainda melhor. Significa que vou para casa com o título ou com um troféu de finalista, que não é mau também”, afirmou o tenista natural de Faro, finalista em Barletta, este ano, e em Segóvia em 2024.

