Tiago Pereira eliminado, chuva adia estreia de Rocha e Araújo no Oeiras Open 4

O número sete nacional e 413 do ranking ATP foi derrotado pelo favorito sérvio Dusan Lajovic (97.º ATP) em dois sets, com os parciais de 6-2 e 7-6 (7-0), naquele que foi o seu primeiro confronto com um jogador do top 100 mundial.



Depois de ter falhado a concretização de um um ‘set point’, o jovem algarvio, de 20 anos, cedeu, ao fim de uma hora e 24 minutos, a passagem à fase seguinte do torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour a Lajovic, detentor de dois títulos ATP e finalista do Masters 1.000 de Monte Carlo, em 2019, que vai defrontar na segunda eliminatória o francês Ugo Blanchet (164.º ATP).



Já as estreias do portuense Henrique Rocha (203º ATP), frente ao espanhol Alejandro Moro Canas (156.º ATP), e do lisboeta Pedro Araújo (412.º ATP), diante do suíço Remy Bertola (249.º ATP), agendadas para hoje, foram adiadas para quinta-feira devido à chuva.