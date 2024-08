Tiago Pereira falha qualificação para a final do triplo salto

Tiago Pereira não alcançou os 17,10 metros pedidos para a qualificação direta e acabou com 16,36 na sua derradeira tentativa, depois de 15,84 e 15,96, ficando fora dos 12 primeiros que se apuravam para a final, com o último a ser o italiano Andy Diaz Hernández, com 16,79.

Na final na sexta-feira, às 20:13 locais (19:13 em Lisboa), vai estar apenas o campeão olímpico Pedro Pichardo, que se qualificou logo à primeira tentativa, com um salto de 17,44 metros, o melhor das eliminatórias.