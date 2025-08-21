Tiago Pereira nas meias-finais de pares do challenger de Sófia

O algarvio (197.º do ranking mundial de pares) e Hermans (181.º) bateram Kielan (154.º) e Pieczonka (145.º), por 6-3, 6-7 (6-8) e 10-4, em uma hora e 31 minutos.



Nas meias-finais, depois de afastar os terceiros cabeças de série, a dupla luso-neerlandesa vai defrontar os romenos Bogdan Pavel (219.º do mundo de pares) e Alexandru Jecan (160.º).



Esta é a quarta presença de Tiago Pereira em meias-finais do circuito challenger esta temporada, na qual já chegou duas vezes a finais, perdendo em Barletta (Itália), com Hermans, e em Segóvia (Espanha), com o búlgaro Alexander Donski.

