Tiago Ribeiro quinto em +80 kg nos Europeus de taekwondo
O português Tiago Ribeiro terminou hoje na quinta posição a categoria de +80 kg nos Europeus de pesos olímpicos, com Kiara Barroso a ser nona nos -49 kg em Aigle, na Suíça.
aekTiago Ribeiro começou a sua prestação com um triunfo sobre o lituano Gabijus Balciunas, por 2-1, vencendo depois o suíço Ilir Soulimani (2-0), antes de ser derrotado por Mehdi Abedini (0-2), atleta nascido no Irão, mas que está a competir pela equipa de refugiados.
Depois de ter ficado isenta da primeira ronda, Kiara Barroso acabou por perder na estreia frente à bielorrussa Maryia Strunets (2-0), a competir como atleta neutra, tal como a russa Irina Rogozina, que venceu Ana Rita Patrício, por 2-0, na primeira ronda de -49 kg.
Nos -80 kg, Noah Garcia e Luís Costa foram afastados na primeira ronda, depois de perderem com o ucraniano Vladyslav Maikov (2-0) e com o georgiano Vitali Geladze (2-0), respetivamente, com Leonor Correia a ser batida na estreia pela israelita Abishag Semberg (2-0).
No domingo, competem os portugueses Miguel Martinho e Diogo Costa, em -80 kg, Alfredo Martins e Tiago Reis, em -68 kg, Mafalda Coelho (-67 kg) e Maria Francisco (+67 kg).
