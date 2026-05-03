Tiago Torres sagra-se vice-campeão de pares do The Campus Open

O tenista francês confirmou as credenciais de quarto cabeça de série ao vencer por 2-6, 6-3 e 6-1 o suíço Patrick Schoen (781.º), que fez praticamente toda a formação em solo luso antes de se mudar para Alicante, em Espanha.





C/ The campus

Terceiros cabeças de série, Tiago Torres e John Echeverria perderam a final deste sábado pelos parciais de 6-3 e 7-6(2) frente a Thomas Fancutt e Ajeet Rai, dois especialistas da variante que chegaram à Quinta do Lago com o título de Sharm el Sheikh (outro ITF M25) na bagagem.Fancutt ocupa o 1267.º lugar no ranking de pares, mas foi 107.º em dezembro de 2024, enquanto Rai está no 390.º posto, mas chegou a ser 222.º em junho desse ano.Os dois tenistas da Oceânia começaram a campanha no The Campus a derrotar João Domingues/Diogo Marques e já nas meias-finais finais eliminaram Tiago Pereira (que jogou ao lado de Patrick Schoen).Aos 23 anos, Tiago Torres procurava o terceiro título da carreira na variante de pares e o segundo com John Echeverria, parceiro com o qual estava invicto (7-0) até à final deste sábado. No ano passado, os dois triunfaram num ITF M15 em Madrid.O tenista português seguirá para Loulé, enquanto o espanhol de 24 anos ainda joga, este domingo, a final de singulares.O derradeiro adversário será Lucas Poullain (418.º), seis anos mais velho e com mais experiência em finais (8-10), inclusive já com dois títulos em Portugal: Sintra em 2019 (o primeiro da carreira) e Faro em 2023.