Tiago Viegas eleito presidente da Associação Pan-Ibérica de Academias Olímpicas

O líder da academia portuguesa sucede ao espanhol Conrado Durántez, que fundou a entidade e a presidia desde 1990, num organismo que agrega 29 academias olímpicas de países com língua oficial portuguesa ou espanhola.



“Deverá ser das tarefas mais difíceis que terei, pois estamos perante uma das pessoas que mais estudaram a história do movimento olímpico, a seguir ao barão Pierre de Coubertin, e que mais fizeram ao longo da sua vida pelo movimento olímpico”, disse Viegas, no discurso de posse.



O português será acompanhado na direção por mais dois portugueses Afonso Candeias (tesoureiro) e Gustavo Marcos (vogal), juntando-se representantes de Argentina, Espanha e Angola, na gestão do mandato até 2029.