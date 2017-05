Tiger Woods detido por conduzir sob influência de álcool e marijuana

Lusa 29 Mai, 2017, 18:03 | Outras Modalidades

Woods foi detido cerca da 01:00 da madrugada e posto em liberdade horas depois, segundo confirmou a esquadra de Alguacil, no condado de Palm Beach, 140 quilómetros a norte de Miami.



Em abril do ano passado, Woods, de 41 anos, vencedor de 14 provas do 'Grand Slam' e de 79 títulos da 'PGA Tour', foi sujeito a uma quarta intervenção cirúrgica às costas para aliviar as dores permanentes de que padece.



O último torneio em que participou foi a 03 de fevereiro último, no Dubai, mas acabou por desistir por não suportar as dores nas costas.