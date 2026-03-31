Tiger Woods na posse de substâncias opióides durante detenção na Flórida

O relatório da detenção, agora divulgado à imprensa, mostra que Woods estava a "suar abundantemente", apesar de estar num Ford F-150 branco com ar condicionado, e que falava de forma "invulgar" com os polícias, além de ter as pupilas dilatadas.



Embora não tenha sido detetado o consumo de álcool, Woods recusou ser submetido a um teste de urina para outras substâncias, e a polícia encontrou dois comprimidos de hidrocodona no bolso esquerdo das calças, revelou o relatório.



Este medicamento é um analgésico aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para tratar dores crónicas graves, mas é também um opioide "documentado em relatórios de laboratórios criminais nacionais" utilizado para "uso e abuso ilícitos", de acordo com a Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA.



O relatório acrescentou que o golfista estava cambaleante e admitiu ter tomado medicação controlada.



"Com base nas minhas observações de Woods, na forma como realizou os exercícios (para o teste do alcoolímetro) e com base na minha formação, conhecimento e experiência, acreditei que as suas capacidades normais estavam comprometidas e que não era capaz de conduzir um veículo em segurança", escreveu a agente da polícia Tatania Levenar, do Gabinete do Xerife do Condado de Martin.



Em contrapartida, o atleta de 50 anos disse às autoridades que estava a olhar para o telemóvel e a mudar a estação de rádio durante a colisão, que provocou o acidente em Jupiter Island.



O 15 vezes campeão de torneios major conduzia na sexta-feira um SUV a alta velocidade por volta das 14:00 horas locais, quando tentou ultrapassar um camião de limpeza que rebocava um pequeno atrelado.



O desvio brusco fez com que o SUV de Tiger Woods capotasse, obrigando-o a sair por uma janela.



A polícia deteve o golfista, que foi libertado no início da manhã seguinte, depois de ter passado várias horas sob detenção na consequência do acidente.