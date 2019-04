Tiger Woods vence o Masters e conquista um `major` 11 anos depois

Lusa Comentários 14 Abr, 2019, 22:14 | Outras Modalidades

Aos 43 anos, Tiger Woods juntou a vitória de hoje no campo do Augusta National, na Geórgia, Estados Unidos, às que conseguiu em 1997, 2001, 2002 e 2005, colocando-se a um triunfo do recorde de Jack Nicklaus.



O seu palmarés no 'Grand Slam' contabiliza também três sucessos no US Open (2000, 2002 e 2008), três no British Open (2000, 2005 e 2006) e quatro no PGA Championship (1999, 2000, 2006 e 2007). Jack Nicklaus é também o recordista de vitórias em 'majors', com 18.



"É especial, foi preciso ser muito paciente nos últimos anos, mas também nestes últimos três dias. Foi claramente uma das vitórias mais difícil de alcançar, depois de tudo o que se passou nos últimos anos. Reconquistar este título, 22 anos após a minha primeira vitória aqui, é surreal, não posso estar mais feliz, não tenho palavras para descrever o que sinto", afirmou.



Segundo classificado à entrada para a quarta e última volta, Tiger Woods marcou hoje 70 pancadas, duas abaixo do par, e terminou com um agregado de 275 (13 abaixo), menos duas do que o trio composto pelos compatriotas Dustin Johnson, Xander Schauffel e Brooks Koepka.



Depois do último 'putt' de uma volta inconsistente, com seis 'birdies' e quatro 'bogeys', o mais célebre jogador de golfe do planet, abriu finalmente um sorriso largo e celebrou o triunfo junto dos filhos, da mãe e da sua companheira, antes de vestir o casaco verde atribuído aos vencedores do Masters.



"Foi necessário controlar as minhas emoções. Cada vez que olhava para a classificação, era um 'quem é quem' do golfe. Todos os cenários eram possíveis. Foi entusiasmante tentar acompanhar o que estava a acontecer nos outros buracos e ao mesmo tempo continuar concentrado no meu jogo", disse o antigo número 1 mundial.



O grande perdedor do dia foi o italiano Francesco Molinari, que iniciou a jornada no comando, com duas pancadas de avanço sobre Tiger Woods e Tony Finau, e acabou entre os classificados em quinto lugar, com 277 pancadas. O italiano, vencedor do British Open em 2018, deitou tudo a perder com dois duplos-'bogeys' e um 'bogey', terminando a volta com 74 golpes.