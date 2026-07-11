Tim Merlier bisa no Tour





(Com Lusa)

O corredor de 33 anos ‘bisou’ hoje nesta edição do Tour, somando o quinto triunfo em etapas na prova francesa no final dos 180,4 quilómetros entre Périgueux e Bergerac, onde se superiorizou ao eritreu Biniam Girmay (NSN) e ao neerlandês Olav Kooij (Decathlon), que foram, respetivamente, segundo e terceiro com as mesmas 3:52.50 horas.O tetracampeão Tadej Pogacar continua a liderar a geral, com 2.42 minutos de vantagem sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é segundo à frente do mexicano Isaac del Toro, o colega do camisola amarela que fecha o pódio a 3.27.No domingo, a nona etapa, que antecede o primeiro dia de descanso, liga Malemort a Ussel ao longo de 185,5 quilómetros acidentados.