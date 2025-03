Tim Merlier volta a vencer em etapa do Paris-Nice marcada por quedas

Merlier, de 32 anos, ‘bisou’ na corrida ao cumprir os 183,9 quilómetros entre Montesson e Bellegarde em 4:11.29 horas, dando ao campeão da Europa de fundo a segunda vitória seguida na corrida, em duas possíveis, a sexta da temporada e a 56.ª da carreira.



“Esta é uma das que me vou lembrar sempre”, admitiu, pouco depois de bater sobre a meta o francês Emilien Jeannière (Total Energies), segundo, e Hugo Page (Intermarché-Wanty), terceiro.



Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) tentou envolver-se na disputa pela vitória final, mas acabou ‘fechado’, cortando a meta em 14.º lugar, no culminar de um dia com muitas quedas, que condicionaram a tirada e levaram a quatro abandonos.



Com a fuga controlada pela equipa do camisola amarela, a saída do norueguês Jonas Abrahamsen (Uno-X), na parte final da tirada, aumentou a tensão no pelotão, com uma queda numerosa que chegou a afetar até Merlier, gerando a retirada da estrada, de maca, do francês Florian Sénéchal (Arkéa-B&B Hotels).



Abrahamsen forçava, na frente, a trabalhos extra para se alcançar a esperada chegada ao sprint, conseguida a custo, e aí imperou Merlier, após um lançamento imaculado da sua equipa, não sem antes surgir nova queda, a 2,7 quilómetros da queda, que afetou João Almeida (UAE Emirates).



O português viria a cortar a meta com o mesmo tempo do vencedor, em 93.º, após trabalho da equipa para o recuperar, em dia para esquecer para quase todos no pelotão. Ivo Oliveira (UAE Emirates) foi 105.º.



Na terça-feira, o pelotão enfrenta um contrarrelógio por equipas, entre o Circuito Nevers Magny e Nevers, com 28,4 quilómetros cronometrados.