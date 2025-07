Tim Wellens conquista 15.ª etapa da Volta a França

Já vencedor de duas etapas no Giro e duas na Vuelta, o campeão belga de fundo, de 34 anos, distanciou-se dos companheiros de fuga nos derradeiros 40 quilómetros dos 169,3 desde Muret e cortou a meta em Carcassone com o tempo de 03:34.09 horas, à frente do compatriota Victor Campenaerts (Visma-Lease a Bike), segundo a 01.28 minutos, e do francês Julian Alaphilippe (Tudor), terceiro a 01.36.



Tadej Pogacar teve uma jornada tranquila na defesa da amarela e manteve as diferenças para o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que é segundo a 04.13 minutos, e para o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), que fecha o pódio a 07.53.



Na segunda-feira, o pelotão cumpre o segundo dia de descanso da 112.ª Volta a França, regressando à estrada na terça-feira para os 171,5 quilómetros entre Montpellier e o alto do Mont Ventoux.