Timberwolves estão na final da Conferência Oeste da NBA

Com a eliminatória empatada, foi o sétimo jogo a decidir quem seguia em frente, com os Timberwolves a recuperarem de uma desvantagem que chegou a ser de 20 pontos no início do terceiro período.



Os "wolves" começaram depois a encurtar a distância e chegaram ao último parcial a perder por apenas um ponto, acabando por passar para a frente do marcador de forma decisiva, para venceram na "negra".



Nos Minnesota Timberwolves esteve em destaque o poste Karl-Anthony Tows com 23 pontos e 12 ressaltos, com Jaden Mcdaniels a conseguir 23 pontos e seis ressaltos, enquanto Anthony Edwards fez 16 pontos, oito ressaltos e sete assistências, com seis jogadores acima da dezena de pontos.



Nos Nuggets, o poste Nikola Jokic, jogador mais valioso da fase regular, terminou com 34 pontos, 19 ressaltos e sete assistências, enquanto o base Jamal Murray anotou 35 pontos, mas foram os únicos da equipa com mais de 10 pontos marcados.



Na final da Conferência Oeste, os Timberwolves vão defrontar os Dallas Mavericks, liderados por Luka Doncic, enquanto a final da Conferência Este vai ser disputada entre os Boston Celtics, do português Neemias Queta, e os Indiana Pacers.