Tobias Lund Andresen assume liderança do Tour Down Under

Na primeira etapa em linha, depois do prólogo da véspera, Andresen impôs-se no sprint final, em 2:42.41 horas, no final de 120,6 quilómetros de um percurso com partida e chegada em Tanunda.



As três passagens por Mengler Hill, uma contagem de montanha de terceira categoria, não causaram problemas no pelotão, com o britânico Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) a ser segundo e o australiano Sam Welsford (INEOS) a terminar em terceiro, ambos com o mesmo tempo de Andresen.



Na geral, graças às bonificações, Andresen subiu à liderança, com um segundo de vantagem sobre o britânico Samuel Watson (INEOS) e dois sobre o também britânico Ethan Vernon (NSN).



Ivo Oliveira cortou a meta na 64.ª posição, integrado no pelotão, caindo para a 21.ª posição, a 10 segundos do líder da primeira corrida do WorldTour da temporada.



Na quinta-feira, a corrida já deverá ser disputada pelos candidatos à vitória final, com a ligação entre Norwood e Uraidla (148,1 quilómetros) a ter três contagens de montanha, duas das quais de primeira categoria, com a última colocada a cerca de 13 quilómetros da meta.

