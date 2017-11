Tocha olímpica dos Jogos de Inverno de 2018 chega à Coreia do Sul

Lusa 01 Nov, 2017, 09:33 | Outras Modalidades

A delegação sul-coreana que transporta a tocha olímpica, que inclui o presidente do comité organizador, Lee Hee-beom, e a ex-campeã olímpica e mundial de patinagem artística Kim Yu-na, aterrou no aeroporto internacional de Incheon, perto de Seul, procedente da Grécia.

"Hoje é um dia muito importante e simbólico do trabalho e da paixão que nós dedicamos à organização de um dos eventos desportivos mais empolgantes jamais organizados no nosso país", declarou o presidente do comité organizador, Lee Hee-Beom.

"Nós queremos que a passagem da tocha olímpica vos ligue aos jogos e desperte a paixão e a exaltação em cada canto da Coreia do Sul", afirmou.

A tocha vai passar pelas principais regiões e cidades sul-coreanas ao longo dos próximos 100 dias, percorrendo 2.018 quilómetros, distância que coincide com a data em que se celebram estes Jogos Olímpicos de Inverno.

A primeira portadora da tocha vai ser a patinadora artística You Young que em 2016 e com apenas 11 anos se tornou na campeã nacional mais jovem da história da Coreia do Sul.

Os Jogos Olímpicos de Inverno vão disputar-se entre 09 e 25 de fevereiro, e os Paralímpicos entre 09 e 18 de março.

O evento desportivo tem sido marcado por um volume de vendas menor do que o esperado e pela intranquilidade perante os contínuos testes de mísseis da Coreia do Norte, cuja fronteira fica a apenas 80 quilómetros de Pyeongchang, apesar da insistência do Governo de Seul de que irá garantir a segurança durante o evento.