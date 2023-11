Tocha paralímpica atravessará o Túnel da Mancha e passar por 50 cidades francesas

Ao longo do percurso, a tocha que, numa alusão à duração do evento, será dividida em 12 e fará percursos diferentes, e transportada por mais de 1.000 pessoas, entre os dias 25 e 28 de agosto.



Tony Estanguet, do Comité Organizador dos Jogos Paris2024 (COJO), explicou que os percursos simultâneos pretendem "dar visibilidade máxima" aos Jogos, que decorrerão entre 28 de agosto e 08 de setembro.



A tocha será acesa em Stoke Mandeville, cidade inglesa onde em 1948 o neurologista alemão Ludwing Guttmann organizou um evento desportivo para veteranos de guerra com lesões na espinal medula, partindo para França, através do Túnel da Mancha.



Depois de entregue por 24 atletas britânicos a 24 congéneres franceses, a tocha será transportada até Calais, onde semultiplicará em mais 11, que irão depois passar por cerca de 50 cidades francesas.



De acordo com o COJO, a escolha das cidades, que serão palco de eventos paralelos durante a passagem da tocha, foi feita com base em vários critérios, nomeadamente o do compromisso com políticas de inclusão.



Em 27 de agosto, véspera da cerimónia de abertura, as tochas voltam a juntar-se na região da Île de France, antes de iniciarem o percurso final pela cidade de Paris, no qual passará por vários locais emblemáticos.



A cerimónia de abertura dos Jogos Paralímpicos Paris2024, agendada para a noite de 28 de agosto, irá decorrer entre os Campos Elíseos e Praça da Concórdia, em pleno centro da capital francesa, num festival artístico que contará com o desfile das delegações e atuações em quatro palcos para os 65.000 espetadores que poderão assistir ao vivo.