Tom Brady adia fim da carreira na NFL

", referiu o jogador, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.No início de fevereiro, o "quarterback", que já conquistou sete "Super Bowls", anunciou a decisão de se retirar depois de 22 anos ao mais alto nível, mas Brady, de 44 anos, repensou e vai voltar na próxima temporada.Brady passou 20 anos nos New England Patriots, tendo nesse período conquistado seis "Super Bowls". Em 2020 assinou pelos Tampa Bay Buccaneers e nesse mesmo ano conquistou o seu sétimo anel de campeão.O que se pensava ter sido o último jogo de Brady foi em 24 de janeiro, na derrota com os Los Angeles Rams (30-27), nas meias-finais de conferência. Mas o "quarterback" vai agora disputar pelo menos mais uma época ao serviço dos Tampa Bay Buccaneers.O norte-americano é o jogador com mais campeonatos e com vários recordes, incluindo mais vitórias (277) e mais passes para "touchdown" (707). Brady sozinho tem mais "Super Bowls" que qualquer equipa e foi cinco vezes eleito o melhor jogador da final, também um recorde.