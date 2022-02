Tom Brady termina carreia depois de sete "Super Bowls" e vários recordes

"É difícil para mim escrever, mas aqui vai: não vou mais assumir esse compromisso competitivo. Adorei minha carreira na NFL, mas agora é altura de focar o meu tempo e a minha energia em outras coisas que exigem a minha atenção", escreveu Tom Brady, numa longa publicação na sua página oficial da rede social Instagram.



Durante o último fim de semana, várias noticias foram publicadas nos Estados Unidos a avançar com o fim da carreira de Brady, mas só hoje o atleta de 44 anos formalizou a sua decisão.



"Refleti muito na semana passada e fiz a mim próprio perguntas difíceis. Estou muito orgulhoso do que conquistámos. Os meus companheiros de equipa, treinadores, competidores e adeptos merecem 100% de mim, mas agora é melhor deixar o campo de jogo para a próxima geração de atletas dedicados e comprometidos", explicou o 'quarterback'.



Brady passou 20 anos nos New England Patriots, tendo nesse período conquistado seis 'Super Bowls'. Em 2020 assinou pelos Tampa Bay Buccaneers e nesse mesmo ano conquistou o seu sétimo anel de campeão.



O último jogo de Brady foi em 24 de janeiro, na derrota com os Los Angeles Rams (30-27), mas meias-finais de conferência.



O norte-americano despede-se da modalidade como o jogador com mais campeonatos e com vários recordes, incluindo mais vitórias (277) e mais passes para 'touchdown' (707).



Brady sozinho tem mais 'Super Bowls' que qualquer equipa e foi cinco vezes eleito o melhor jogador da final, também um recorde.