Tomás Fernandes e Teresa Bonvalot vencem Porto Pro de surf

Em Leça da Palmeira, na final, Teresa Bonvalot conseguiu 12,25 pontos, batendo Maria Salgado (9,95), atingindo a 28.ª vitória no circuito nacional, a 12 da recordista Patrícia Lopes.



“Sabe sempre muito bem competir no Porto e Matosinhos, quer ganhe ou perca. O objetivo nas provas em que entro é sempre dar o meu melhor e levar a vitória, mas nem sempre é possível. As condições estavam difíceis, mas estou muito contente com este triunfo”, disse Teresa Bonvalot.



Na final masculina, Tomás Fernandes terminou com 15,80 pontos, derrotando na final o experiente Frederico Morais (13,50), um triunfo que lhe permitiu igualar Luís Perloiro no topo da classificação da Liga.



“Estou muito feliz. Só queria mostrar o meu melhor surf na final. Estou feliz porque este lugar é especial para mim. O ‘Kikas’ é de longe o melhor surfista aqui e vem de uma lesão. É um surfista incrível, um amigo, e ter competido com ele e vencido esta final significa muito para mim”, assegurou.



A próxima etapa do circuito disputa-se em Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, de 16 a 18 de maio.