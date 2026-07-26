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Tomás Gouveia termina em 61.º no `challenge` de golfe na República Checa
O golfista português Tomás Melo Gouveia fechou hoje o 'challenge' da República Checa na 61.ª posição, baixando 14 lugares na quarta e última volta, e terminando o torneio com um agregado de 286 pancadas, duas acima do par.
No campo do Kaskáda Golf Resort, em Brno, Tomás Melo Gouveia teve um 'dia não' e acabou a derradeira ronda com 75 pancadas (quatro golpes acima do par), fazendo cinco 'bogeys' (um acima) e apenas um 'birdie' (um abaixo).
Já o compatriota Tomás Bessa falhou o 'cut', fechando a prova no grupo dos 124.ºs classificados.
O alemão Anton Albers foi o vencedor do torneio, com um total de 264 pancadas (20 abaixo do par), menos três do que o japonês Tatsunori Shogenji e do que o norte-americano Alex Goff, que fecharam o pódio.
Já o compatriota Tomás Bessa falhou o 'cut', fechando a prova no grupo dos 124.ºs classificados.
O alemão Anton Albers foi o vencedor do torneio, com um total de 264 pancadas (20 abaixo do par), menos três do que o japonês Tatsunori Shogenji e do que o norte-americano Alex Goff, que fecharam o pódio.