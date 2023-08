Tomás Lacerda ligou Porto Santo e Madeira em stand up paddle

”, afirmou Tomás Lacerda à chegada à praia Formosa, no Funchal, pouco depois das 18h00, após ter partido de Porto Santo às 7h00.As dificuldades, segundo o atleta que já soma 20 títulos nacionais, surgiu já na chegada à Madeira, nomeadamente na Ponta de São Lourenço, porque falhou a rota inicialmente traçada e teve de corrigir o percurso, seguindo-se uma tarefa árdua que voltou a complicar na zona do Porto Novo devido à forte ondulação e vento forte.”, adiantou Tomás Lacerda.A iniciativa, que partiu de um sonho em comum entre o atleta e o seu pai, que morreu este ano, teve como principal objetivo ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro.”, sublinhou.Tomás Lacerda, que se encontra a estudar Desporto em Lisboa, garantiu que este tipo de iniciativas também serve para promover a modalidade.“Esta é uma modalidade que tem vindo a crescer no resto do mundo e Portugal não é exceção. Aqui na Madeira os resultados são visíveis, temos campeões nacionais em todas as categorias, vice-campeões europeus e pódios a nível internacional, portanto, o objetivo é tentar atrair mais praticantes”, adiantou.Em janeiro de 2020, Tomás Lacerda fez história por duas vezes, ao tornar-se no primeiro português a subir ao pódio da prestigiada prova "GlaGla Race 2020", na qual ficou a 30 segundos do primeiro classificado, numa prova disputada nos alpes franceses, onde tornou-se, igualmente, no primeiro júnior português a vencer uma prova internacional na modalidade. Na maratona, de 630 atletas, terminou em 14.º lugar.Por agora, pretende parar uma semana para descansar antes de iniciar a preparação para o mundial de seleções, seguindo-se o europeu de Portugal e, por último, o mundial de ICF, na Tailândia.