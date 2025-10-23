Mais Modalidades
Tomás Melo Gouveia faz história no Lisbon Sports Club e lidera Lisbon Masters
Tomás Melo Gouveia protagonizou esta quinta-feira um momento histórico no Lisbon Sports Club, em Belas, ao realizar a melhor volta de sempre no campo centenário - 63 pancadas, seis abaixo do Par - e assumir a liderança do Lisbon Masters, quinta etapa do Timestamp Golf Tour.
O jogador algarvio, que já venceu o Montebelo Golf Classic este ano, está bem posicionado para conquistar o segundo título da temporada, mas enfrenta forte concorrência: Ricardo Santos, Pedro Figueiredo e Ricardo Garcia seguem a apenas duas pancadas de distância.
Num dia húmido e quente, mas sem chuva, o mais novo dos irmãos Melo Gouveia brilhou com uma exibição de excelência, abrilhantada por um eagle no Par-5 do buraco 16 e cinco birdies (3, 5, 6, 12 e 14), cometendo apenas um bogey. A prestação poderá ser homologada como recorde oficial do campo, apesar de se jogar com colocação de bola no ‘fairway’. Miguel Gaspar, diretor do Lisbon Sports Club e da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), considera provável a validação do feito.
«Foi uma grande primeira volta, com uma motivação extra. Confesso que estava nervoso nos dois últimos buracos, porque fiz 1 eagle no buraco 16 para ficar com -6 e sabia que teria de fazer Par-Par nos dois últimos buracos, que são exigentes, para conseguir o recorde do campo», revelou o líder da prova.
O Lisbon Masters distribui 10 mil euros em prémios e marca o regresso do circuito nacional de profissionais ao Lisbon Sports Club no século XXI. A prova é sancionada pela FPG e pela PGA Portugal, e integra um calendário competitivo que já passou por Viseu, Espinho, Troia e Açores.
A luta pelo título promete ser renhida na última volta, marcada para sexta-feira a partir das 8h30. O último grupo, com os líderes, sai às 10h30. Ricardo Santos, um dos três portugueses com vitórias no DP World Tour, Pedro Figueiredo, apurado para a Grande Final do HotelPlanner Tour, e Ricardo Garcia, vencedor recente na Ilha Terceira, partilham o segundo lugar com 65 pancadas (-4).
Vasco Alves, vice-campeão nos Açores, ocupa o quinto lugar com 67 (-2), seguido por Tiago Cruz, ex-bicampeão nacional, que regressou à competição com uma volta de 68 (-1), fechando o lote de jogadores abaixo do Par-69 do campo.