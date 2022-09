Tomás Sousa sexto em C1 no Mundial de maratonas

Tomás Sousa concluiu os 22,6 quilómetros do percurso no Rio da Lima em 2:00.22 horas, a distantes 8.02 minutos do campeão, o espanhol Jaime Duro (1:52.19), que bateu o húngaro Sebestyen Simon por 1.15 minutos e o compatriota Diego Pineiro por 2.39. Marco Oliveira ficou a 10.27 da frente.O pódio ficou completo com as irmãs sul-africanas Saskia e Valma Hockly, segundas, a 20 segundos, e com as espanholas Lídia Zornoza e Alba Estevan, a 2.31 minutos.