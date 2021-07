Tóquio 2020. Primeiro ouro no atletismo foi para etíope Barega, nos 10.000 metros

Barega foi cronometrado em 27.43,22 minutos, derrotando na parte final o ugandês Joshua Cheptegei, recordista mundial da distância, que terminou com 27.43,63.



A medalha de bronze ficou para o outro ugandês em prova, Jacob Kiplimo, creditado com um tempo de 27.43,88.



Tradicional potência do meio-fundo mundial, o Quénia não conseguiu melhor desta vez do que um sétimo lugar, o seu pior resultado em finais de 10.000 metros nos últimos 40 anos.



Para Barega, de 21 anos apenas, trata-se do primeiro grande título na carreira, na qual se destacava até agora a prata nos 5.000 metros dos Mundiais de 2019, ainda com idade de júnior.